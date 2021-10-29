СММ ОБСЕ не смогла попасть в Старомарьевку из-за боевых действий

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не смогла попасть в село Старомарьевка из-за боевых действий, которые шли неподалеку в Гранитном. Об этом говорится в отчете миссии.



Там указали, что 27 октября СММ ОБСЕ выполняла оценку автодороги Т0512 между неподконтрольным правительству Украины Бойковским (бывшим Тельманово) и Старомарьевкой.



В тот же день мини-беспилотник СММ зафиксировал поврежденный автомобиль рядом с дорогой, ведущей в Старомарьевку, и место огневого поражения на той же дороге в результате попадания неопределенного боеприпаса примерно в 2 километрах к востоку от указанного населенного пункта.



Тот же БПЛА зафиксировал место огневого поражения, как допустили в миссии от попадания минометной мины, примерно в 1 километре восточнее Старомарьевки, севернее указанной дороги. По оценке патруля СММ ОБСЕ, продвигаться дальше по указанной дороге было опасно ввиду боевых действий неподалеку в Гранитном.



В СММ ОБСЕ пообещали продолжить уточнять информацию и следить за ситуацией в этом районе.



В самом Гранитном 26 октября миссия зафиксировала повреждениях гражданского домостроения в результате обстрела.



Так, на улице Бейды, 24, в восточной части Гранитного наблюдатели видели 10 следов от осколков на южной стене покинутого одноэтажного дома и 2 разбитых окна, выходящих на юг. Восточнее дома команда СММ видела воронку и 10 отверстий в металлических воротах в 7 метрах к югу от воронки.



На обочине автодороги западнее вышеупомянутого дома наблюдатели видели вторую воронку, многочисленные сломанные ветки и следы от осколков на дереве возле дома, а также 5 разбитых бетонных кусков — части бывшего колодца на земле восточнее воронки. Сосед рассказал членам патруля СММ, что слышал обстрел ночью 25 октября, а потом увидел поврежденный колодец.



По оценке наблюдателей, повреждения и две воронки образовались недавно в результате разрыва минометных мин.



«Новости Донбасса» публиковали последствия обстрела Гранитного, который произошел в ночь на 26 октября.

Российские и сепаратистские СМИ заявили, что Вооруженные силы Украины взяли под контроль село Старомарьевка. В штабе операции Объединенных сил эту информацию опровергли.



Глава Мирненской военно-гражданской администрации Владимир Весеркин сообщил «Новостям Донбасса», что украинская сторона запрашивала режим тишины для доставки в Старомарьевки гуманитарной помощи. Веселкин считает, что была специально «запущена» дезинформация о «захвате» Старомарьевки, чтобы оправдать обстрелы со стороны боевиков.



Село Старомарьевка хоть территориально относится к Мирненской ВГА, но по факту находится в «серой зоне» и украинская власть там не может осуществлять свои полномочия. Именно поэтому был запрошен «режим тишины» для доставки гуманитарной помощи.