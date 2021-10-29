В обстрелянной Трехизбенке и ближайших селах восстановили электроснабжение

В поселке Трехизбенка на Луганщине, который обстреляли боевики вечером 27 октября, восстановлено электроснабжение. Об этом сообщил и. о. председателя Луганской облгосадминистрации Алексей Смирнов.



«После многочисленных артиллерийских обстрелов российско-оккупационными вооруженными формированиями пострадал и жилищный сектор, и критическая инфраструктура населенного пункта. Поэтому важно было оказать помощь местным жителям, возобновить электроснабжение, а также оценить ущерб», — цитирует Смирнова пресс-служба ОГА.



В результате обстрела в поселке были повреждены жилые и нежилые здания по переулку Степной. Кроме того, попадание артиллерийских снарядов запрещенного калибра повредило линию электросети — было обесточено более 200 домов.



«Кроме жителей Трехизбенки, без света остались и жители соседних сел. Поэтому нужно было как можно быстрее отремонтировать линию электропередачи. Специалисты с рассветом сразу выехали на место аварии и в течение дня ликвидировали ее — устранено несколько значительных обрывов. Это позволило оперативно подключить дома к свету», — отметил и.о. главы ОГА.



Он добавил, что продолжается техническая экспертиза поврежденных зданий, после чего будут оценены убытки.

Поселок Трехизбенка в Луганской области вечером 27 октября был обстрелян из тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Незаконные вооруженные формирования выпустили около 20 снарядов 120 калибра.



Прокуратура Луганской области начала уголовное производство в связи с обстрелом Трехизбенки.