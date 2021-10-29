«ДНР»: 1330 заболевших и 93 умерших от коронавируса за сутки

За минувшие сутки, 28 октября в отдельных районах Донецкой области выявили 1 330 случая заражения коронавирусом. Кроме того, 1 451 ранее заболевший выздоровел, а 93 — умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии там подтверждают информацию о 85 931 заболевшем COVID-19. Из них 64 151 пациент выздоровел, а 6 624 человека скончались.



Продолжают болеть 15 156 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлено 233 случая пневмоний, из которых госпитализация потребовалась в 122 случаях. Всего на лечении находится 3730 пациентов с пневмониями, из них 1816 на кислородной поддержке (+82 за сутки).



У властей Украины нет официальных данных о заболеваемости на неподконтрольной территории.