СБУ заявила, что «труба Медведчука» загрязнила земли Закарпатья

Служба безопасности Украины обвинила руководство предприятия «Прикарпатзападтранс», которое является владельцем трубы, в масштабном загрязнении Закарпатья. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.



По данным следствия, в конце 2018 года предприятие самовольно начало демонтаж резервной ветви нефтепровода «Самара – Западное направление». В частности, демонтированы цистерны и около 33 километров трубопровода без всякой разрешительной документации.



«С целью получения сверхприбылей, дельцы скрыто "закапывали" в почву опасные отходы из цистерн. При этом они постоянно наращивали объемы опасных веществ, что могло повлечь за собой экологическую катастрофу», — подчеркнули в СБУ.



Остатками горюче-смазочных материалов загрязнено почти 20 тысяч м² земель, часть из них – вблизи местного водозабора.



По выводам экспертов, действия злоумышленников привели к тяжелым последствиям по загрязнению и порче земель. Инженерно-экологическая экспертиза подтвердила сумму нанесенного государству ущерба более чем на 34 миллиона гривен.



Во время обысков правоохранители изъяли документацию, которая, как сообщили в СБУ, доказывает проведение сделки.



Бывшему главному инженеру компании «Прикарпатзападтранс» уже сообщено о подозрении по части 2 стстатьи 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Продолжаются следственные действия по части 2 статьи 239 (загрязнение или порча земель), части 2 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.

«ПрикарпатЗападтранс» связывают с народным депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, который уже является подозреваемым в госизмене.



23 февраля Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на часть магистрального нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление». Это было сделано в рамках возвращения этого участка нефтепродуктопровода в госсобственность.