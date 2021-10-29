Швейцария передала востоку Украины гуманитарную помощь на 27 миллионов франков

Швейцария на протяжении шести лет передала на восток Украины более 15 тысяч тонн гуманитарной помощи. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая на конференции «На пути в Лугано: Децентрализация», передает «Укринформ».

«Начиная с 2015 года, Швейцария передала достаточно большой объем гуманитарной помощи на восток Украины. Было передано более 15,5 тысячи тонн гуманитарных грузов стоимостью более 27 миллионов швейцарских франков», — отметил он.

Кроме того, премьер-министр констатировал, что Швейцария является одной из крупнейших стран-инвесторов в Украине и выразил благодарность швейцарскому бизнесу за интерес к государству.