Шмыгаль призвал искать альтернативу газу для отопления

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна серьезно подойти к вопросу использования альтернативных газу источников для отопления, также к проблеме энергоэффективности и энергосбережения. Об этом он сказал на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей в Одессе, передает «Интерфакс-Украина».



«Разве сейчас не лучшее время задуматься об энергоэффективности и энергосбережении? Это те пути, которые дадут нам возможность проходить следующие отопительные сезоны с меньшим стрессом», — отметил он.



Он привел в пример Волынскую область, где более половины коммунальных котельных работают на альтернативном топливе, в частности на пелетах.



«Есть альтернатива и спокойное прохождение отопительного сезона. Конечно, напряженно, но без стресса и без риска того, что будет что-либо сорвано», — констатировал Шмыгаль.



При этом он заверил, что газа для прохождения отопительного сезона в Украине достаточно.



«И поездки в регионы наши демонстрируют, и статистика демонстрирует 100%-ную готовность к отопительному сезону в Украине. У нас более 18,5 млрд кубов газа в хранилищах, чего абсолютно достаточно для спокойного прохождения отопительного сезона в этом году», — сказал премьер.



Он также отметил, что Кабмин обеспечил соблюдение максимально допустимой цены поставщиками газа и принял решение о запрете отключения от газа бюджетных учреждений и домов.



Шмыгаль также напомнил об инициативе президента Украины со следующего года начать большую программу энергоэффективности и энергосбережения, направленную, в частности, на энергомодернизацию больших жилых домов и теплосетей.



«Реализация программы приведет к значительной экономии. По данным министерства экономики, осуществив энергоэффективные мероприятия для коммунальной сферы, мы можем экономить до $1,5 млрд в год. Это уменьшение потерь в теплосетях, домах. Это те направления, которые на пике этого напряженного сезона стоит начать обсуждать, чтобы реализовать их следующим летом и спокойно войти в следующий отопительный сезон», — сказал глава правительства.

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