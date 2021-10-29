«ДНР»: Ситуация с ковидом остается напряженной, но число заболевших пневмонией уменьшилось

Ситуация с коронавирусом на подконтрольной группировке «ДНР» территории остается напряженной, однако снизилось число заболевших пневмонией, вызванной COVID-19. Об этом заявил и.о. «министра здравоохранения ДНР» Александр Оприщенко.



«Ситуация с коронавирусом по-прежнему остается достаточно напряженной. Однако в последнюю неделю мы видим, что благодаря принятым ограничительным мерам, после перерыва всех доступных возможных цепочек заражения, пошло улучшение. Несмотря на то что пациентов с коронавирусом выявляется статистически больше, снизилось число заболевших пневмонией, вызванной ковидом. Пневмонии стало меньше на 24%», — приводит слова Оприщенко сайт главы «ДНР».

В ОРДО антиковидные меры были усилены с 25 октября. В частности, ограничено посещение культурных учреждений, запрещены спортивные соревнования и развлекательные мероприятия.