COVID-19 на Луганщине: 522 заболевших за сутки, умерли 16 человек

В Луганской области за прошлые сутки, 28 октября, лабораторно подтверждено 522 новых случая COVID-19. При этом от осложнений умерли еще 16 больных, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Новые случаи заражения коронавирусом выявлены: в Северодонецке — 150, Лисичанске — 94, Рубежном — 44, а также в районах — Попаснянском — 43, Старобельском — 30, Кременском — 28, Сватовском — 25, Новопсковском — 23, Станично-Луганском — 22, Меловском и Новоайдарском — по 19, Троицком — девять, Беловодском — семь, Марковском — пять, Белокуракинском — четыре.



За сутки скончались 16 пациентов с ковидом возрастом от 36 до 89 лет.



С начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердили у 47 556 жителей области. Из них выздоровели — 33 970 человек, умерли — 1 524.



Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения равен 1096 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 84,2 (при пороговом уровне — 60).

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