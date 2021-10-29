Кравчук вряд ли вернется в переговоры по Донбассу в этом году — Арестович

Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не будет участвовать в заседаниях ТКГ как минимум до конца года. Об этом сообщил спикер делегации Алексей Арестович.



Он рассказал, что реабилитация Кравчука проходит успешно, но медленно. Сейчас глава делегации в ТКГ находится в Германии после перенесенной операции на сердце.



«Леонид Макарович перенес очень сложную операцию на сердце, но она оказалась удачной. Период реабилитации, как говорят родственники его, будет очень долгим, потому что человеку 86 лет... Он сейчас в Германии, проходит реабилитацию. Она удачная, но медленная очень. Потому я думаю, что до конца года будет Александр Мережко как заместитель главы делегации», — сказал Арестович в эфире телеканала «Украина 24» 29 октября.

29 июня стало известно, что Леонид Кравчук перенес плановую операцию на сердце, она прошла без осложнений. 26 июля пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева сообщила, что состояние здоровья первого президента Украины ухудшилось, он почти месяц находился в реанимации.



В Офисе президента заявляли, что пока не рассматривают возможность замены Леонида Кравчука из-за перенесенной им операции на сердце.