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Экс-заму министра обороны сообщено подозрение за ущерб армии в 700 млн гривен

29 октября 2021, 22:10

Экс-заму министра обороны сообщено подозрение за ущерб армии в 700 млн гривен

Правоохранители сообщили о подозрении экс-заместителю министра обороны Украины в уголовном производстве о закупке некачественных продуктов для армии. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Следствие установило, что в декабре 2020-январе 2021 года руководитель департамента Минобороны заключил договоры о закупке услуг по организации питания Вооруженных Сил Украины на 2021 год. Затем он по указанию замминистра обороны незаконно заключил дополнительные соглашения с поставщиками, согласно которым транспортировка продуктов питания и своевременное пополнение неприкосновенных продовольственных запасов ВСУ уже не были обязательством поставщиков. В результате ВСУ должны были сами транспортировать продовольствие, привлекать к этому личный состав и технику, и тратить дополнительные бюджетные средства.

Предварительная сумма ущерба государственному бюджету составляет более 700 млн гривен.

Экс-заместителю министра обороны и экс-руководителю одного из департаментов Министерства обороны Украины сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

По данным СМИ, подозрение вручено бывшему заместителю министра Игорю Халимону, который занимал эту должность с июня 2020-го по июль 2021 года.

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