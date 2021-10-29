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Арестович назвал Россию «фабрикой по производству понтов»

29 октября 2021, 23:04

Арестович назвал Россию «фабрикой по производству понтов»

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович считает, что вторжения России в Украину не стоит бояться, так как Москва только создает впечатление существования такой угрозы. Об этом он заявил в программе «Большая пятница» на телеканале «Украина 24» вечером 29 октября.

«Я на это смотрю скептически. Почему? Потому что Россия — это фабрика по производству «понтов». Российский полковник, с которым я учился в Британии еще в 1998 году, когда отношения (с РФ — ред.) были безоблачными, сказал: «Алексей, тебе надо понять про Россию, это фабрика по производству "понтов". Вот эта вся штука, когда они нам угрожают полномасштабным наступлением, вы замерзнете, вы умрете без вакцины — это работают силы информационного воздействия на сознание украинцев. Они хотят, чтобы мы боялись, они хотят, чтобы мы просили и уступили», — сказал Арестович.

Что касается концентрации частей российской армии возле границ Украины прошлой весной, по мнению Арестовича, это не более чем акт устрашения.

«Русской армией руководят военные профессионалы, они объясняют политическому руководству России, что любое вторжение российской армии в Украину означает конец боеспособности российских вооруженных сил, а возможно конец режима Путина. Они не способны нас победить. Это будет страшная мясорубка...Нам не будет весело, но и они не решат своих политических задач военным путем. Они получат огромные военные потери техники и личного состав, и наткнутся на безумные санкции со стороны международного общества», — сказал Арестович.

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