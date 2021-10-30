Более 26 тысяч заболевших COVID-19 зафиксировали за сутки в Украине

За минувшие сутки, 29 октября, в Украине зафиксировано 26 198 новых случаев заболевания COVID-19. При этом 9 449 человек выздоровели, 541 — умер. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.



Среди новых случаев — 1643 ребенка и 379 медработников.



С начала пандемии в Украине коронавирусной болезнью заболели 2 904 872 человека, из которых 2 430 944 пациента человек, летальных случаев — 67 393.



За минувшие сутки был установлен новый рекорд по числу вакцинаций — прививку получили 317 209 человек.