В РФ заявили, что США высылают еще 55 российских дипломатов

Официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США потребовали еще от 55 российских дипломатов должны покинуть территорию Соединенных Штатов. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.



«С учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы (а это по сути означает высылку), обстановка на дипломатическом "фронте" только усугубится», — сказала она.



В августе посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что США потребовали от 24 российских дипломатов покинуть страну после окончания срока действия их виз.



В апреле Россия объявила десять американских дипломатов персонами нон грата и потребовала покинуть страну.