На Донбассе за сутки — более 1700 заболевших COVID-19 и 57 смертей

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки зарегистрировали 1172 новых случая заболевания COVID-19, в Луганской области — 592 случая. Об этом свидетельствуют данные Донецкой и Луганской ОГА.



В результате осложнений на Донетчине умерли еще 29 человек, на Луганщине — 28 человек.



За все время исследований в Донецкой области без учета оккупированной территории коронавирус выявлен у 127 203 человек (104 003 пациента выздоровели, 3347 — умерли), на Луганщине в общей сложности — 48 148 случаев ковида, из которых 34 286 человек выздоровели, 1552 — умерли.