«ДНР» сообщила подробности о ранении трех жителей Горловки

Один из троих раненых жителей Горловки находится в критическом состоянии. Об этом сообщил глава «администрации» Горловки при группировке «ДНР» Иван Приходько в своем телеграм-канале.



По его словам, в поселке Гольмовский по адресу: пер. Малый, 4, тяжелые ранения получили трое жителей поселка 1966, 1954 и 1986 годов рождения.



Приходько добавил, что «представители СЦКК» (официально «ДНР» не является стороной в СЦКК) «выехали на место происшествия для проведения разбирательства и уточнения обстоятельств инцидента».



При этом в Следственном комитете Российской Федерации заявили, что открыли по данному факту уголовное дело и что к ранению жителей Горловки привел взрыв боеприпаса, якобы сброшенного «украинскими силовиками с беспилотного летательного аппарата».



«Так, в результате взрыва неустановленного боеприпаса, сброшенного с беспилотного летательного аппарата, трое мирных жителей 1966, 1986 и 1967 годов рождения, находившиеся в легковом автомобиле около дома в поселке Гольмовский города Горловки, получили тяжелые ранения», — говорится в сообщении.