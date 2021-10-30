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Ни одного украинского военнослужащего: Что происходит в Старомарьевке

30 октября 2021, 19:26

Ни одного украинского военнослужащего: Что происходит в Старомарьевке

Село Старомарьевка остается в «серой зоне» на Донетчине, украинских военных там в данное время нет. Об этом заявили в 93-й отдельной механизированной бригаде бригады «Холодный Яр» ВСУ.

«Руководство 93-й бригады "Холодный Яр" в очередной раз подчеркивает, что никаких изменений в положении подразделений 93-й бригады не происходит. Все подразделения бригады находятся на своих позициях и опорных пунктах», — говорится в сообщении.

В бригаде напомнили, что 26 октября с целью охраны рабочей группы, которая проводила мероприятия по оказанию гуманитарной помощи жителям Старомарьевки и по просьбе главы местной военно-гражданской администрации, военные из 93-й механизированной бригады заняли наблюдательные посты в окрестностях Старомарьевки и обеспечили безопасное пребывание там гражданских лиц.

«После завершения работы гуманитарной миссии в тот же день, 26 октября, все военнослужащие 93-й бригады, задействованные для охраны рабочей группы, покинули населенный пункт Старомарьевка и вернулись в свои места несения службы на линии столкновения в соответствии с Минскими договоренностями. На сегодняшний день ни одного военнослужащего бригады в пределах населенного пункта Старомарьевка нет», — подчеркивают в бригаде.

Ранее сегодня главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов сообщил в Facebook, что военнослужащие 93-й механизированной бригады «Холодный Яр» взяли под полный контроль село Старомарьевка.

«Установка блокпоста, оборудование оборонительных позиций и поднятие украинских флагов над Старомарьевкой осуществлены в ответ на многочисленные просьбы местных жителей, обеспокоенных угрозами российских оккупантов и террористическими обстрелами. Теперь в селе будет обеспечена нормальная работа органов украинской власти, начнут решаться гуманитарные вопросы», — написал Бутусов.

Эту ситуацию прокомментировал глава Мирненской военно-гражданской администрации Владимир Веселкин, который и заходил в село, чтобы встретиться с жителями. Старомарьевка входит в состав Мирненской громады, но уже восьмой год она остается в «серой зоне».

Веселкин отметил, что «было бы очень хорошо, если бы то, что написал Юрий Бутусов, было правдой».  

«Попытки украинской власти решить гуманитарные вопросы, а это — вакцинация граждан, обеспечение твердым топливом домохозяйств для обогрева зимой, доставка продуктов питания и лекарств, вызвало зверский гнев российско-оккупационных войск, которые уже несколько суток обстреливают из артиллерии соседнее село Гранитное. Знаете, я тогда как попал в освободившуюся Горловку после бегства россиян. Более семи лет в село не заходил ни один представитель государственной власти. Люди встретили хорошо, даже очень хорошо... К сожалению, сейчас село остается в "серой зоне"», — сообщил глава Мирненской ВГА.

 

В начале недели «военные корреспонденты» группировки «ДНР» сообщили, что Вооруженные силы Украины взяли под контроль село Старомарьевка. В штабе операции Объединенных сил эту информацию опровергли.

Глава Мирненской ВГА Владимир Веселкин считает, что была специально «запущена» дезинформация о «захвате» Старомарьевки, чтобы оправдать обстрелы со стороны боевиков. Ночью 26 октября боевики «ДНР» обстреляли село Гранитное — этот населенный пункт находится рядом со Старомарьевкой, но полностью подконтролен украинской власти и входит Мирненскую ВГА. В ответ ВСУ впервые применили боевой беспилотник «Байрактар», уничтожив огневую точку боевиков.

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