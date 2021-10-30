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«Зеленая страна»: На Донетчине и Луганщине высадили более 70 тысяч дубовых саженцев

30 октября 2021, 21:44

«Зеленая страна»: На Донетчине и Луганщине высадили более 70 тысяч дубовых саженцев

Высадка молодого леса на Луганщине. Фото: loga.gov.ua Высадка молодого леса на Луганщине. Фото: loga.gov.ua

В Луганской области в рамках президентской программы «Зеленая страна» высадили более 50 тысяч саженцев дубов, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

«Для нашей области эта инициатива президента имеет особое значение, ведь мы должны не просто увеличить площадь лесов, но и прежде всего восстановить 30 тысяч гектаров зеленых насаждений, уничтоженных прошлогодними пожарами. Пожар заставил нас в корне пересмотреть подходы к озеленению области: хвойные леса мы планируем сделать смешанными. Поэтому сегодня будут высажены 50 тысяч саженцев дубов по всей Луганщине. В частности, на этом участке, в Песчаном лесничестве, 5000 саженцев», — отметил и.о. председателя облгосадминистрации Алексей Смирнов.

Он добавил, акция проходит одновременно в восьми лесохозяйствах области, в том числе в недавно созданном Национальном природном парке «Кременские леса».

Также, и. о. главы ОГА поблагодарил международных партнеров — Эстонию и Румынию, и львовян, которые помогают восстанавливать леса Луганщины.

На Донетчине 29 октября высадили 20 тысяч побегов дуба.

В акции, по информации облгосадминистрации, участвовали более 100 человек, молодой лес решили высадить на двух гектарах вспаханного участка лесополосы Николаевской территориальной громады.

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