На КПВВ «Новотроицкое» мужчина пытался дать взятку, чтобы не проходить самоизоляцию

На КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области мужчина пытался дать пограничникам взятку, чтобы не проходить самоизоляцию, сообщает Восточное региональное управление Госпогранслужбы Украины.



«Мужчина, который направлялся на контролируемую территорию, предлагал 600 гривен за проезд КПВВ без установки приложения "Вдома" и последующей самоизоляции», — говорится в сообщении.



Попытка подкупа пограничников была неудачной, от взятки отказались и задокументировали факт произошедшего.



В полицию сообщили об обнаружении признаков уголовных правонарушений по ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».