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В МИД Турции призвали Украину прекратить использовать название «Байрактар»

31 октября 2021, 12:55

В МИД Турции призвали Украину прекратить использовать название «Байрактар»

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Украина должна перестать использовать название Bayraktar для купленных турецких ударных беспилотников.

Об этом Чавушоглу заявил после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита G20, передает турецкая ABC Gazetesi.

«Возможно, он был изготовлен в Турции, но он принадлежит Украине. Турцию нельзя обвинять в этом. Украина должна прекратить использовать наше название. Если страна покупает их у нас, у другой страны, это оружие нельзя называть турецким, российским или украинским. Если государство покупает его у нас, это уже не турецкий продукт», — сказал Чавушоглу.

Чавушоглу добавил, что во время борьбы с терроризмом Турция сталкивалась с разными видами оружия из разных стран.

Турция продала беспилотники "Bayraktar TB2" кроме Украины также Катару, Азербайджану и Польше.

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