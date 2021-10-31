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В Донецкой области прошли учения боевых подразделений пограничников

31 октября 2021, 13:59

В Донецкой области прошли учения боевых подразделений пограничников

В Донецком пограничном отряде провели полевые учения с узкопрофильными специалистам боевой направленности. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Основная составляющая – обучающие стрельбы. Целью практических тренировок было усовершенствовать знания и навыки военнослужащих. Также пограничники отработали тактические эпизоды боевого приложения с выполнением упражнений стрельб», — говорится в публикации.

Отмечается, что пограничники упражнялись в стрельбе из противотанковых гранатометов различных систем, зенитных установок и вооружения боевых машин. Кроме того, особое внимание было уделено тренировке по инженерной подготовке и тактической медицине.

С начала текущих суток пророссийские боевики на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня. За прошедшие сутки зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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