В Донецкой области прошли учения боевых подразделений пограничников

В Донецком пограничном отряде провели полевые учения с узкопрофильными специалистам боевой направленности. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.



Основная составляющая – обучающие стрельбы. Целью практических тренировок было усовершенствовать знания и навыки военнослужащих. Также пограничники отработали тактические эпизоды боевого приложения с выполнением упражнений стрельб», — говорится в публикации.



Отмечается, что пограничники упражнялись в стрельбе из противотанковых гранатометов различных систем, зенитных установок и вооружения боевых машин. Кроме того, особое внимание было уделено тренировке по инженерной подготовке и тактической медицине.

С начала текущих суток пророссийские боевики на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня. За прошедшие сутки зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.