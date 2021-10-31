В «ДІЯ» облегчели получение COVID-сертификата о вакцинации

Разработчики упростили процесс получения ковид-сертификатов в «ДІЯ». Для этого больше не нужно крутить головой и моргать на камеру. Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Нам удалось найти нормативные и технологические возможности, чтобы упростить процесс генерации ковид-сертификатов без использования электронной подписи», — сказано в публикации.
По его словам, для сертификатов больше не нужны «подпись лицом» «ДІЯ. Підпис». Необоходимо лишь обновить приложение на смартфоне.
«Вы заходите в приложение или портал, нажимаете "Получить сертификат" и все. Сертификат поступает», — отмечает министр.
На сайте Министерства цифровой трансформации указывается, что получить сертификат вакцинации через «ДІЯ» могут только те, у кого есть ID-карта или биометрический загранпаспорт. В противном случае получать ковид-сертификат придется через портал «ДІЯ».
Как получить сертификат через «ДІЯ» в смартфоне:
Как получить сертификат на портале «Действие»:
Обе процедуры уже работают. Они занимают несколько минут.
За минувшие сутки, 30 октября, в Украине зафиксировано 17 430 новых случаев заболевания COVID-19. При этом 5269 человек выздоровели, 336 — умер.