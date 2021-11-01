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Штаб ООС зафиксировал 14 нарушений «тишины» за сутки, пострадал украинский военный

01 ноября 2021, 08:00

Штаб ООС зафиксировал 14 нарушений «тишины» за сутки, пострадал украинский военный

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования на Донбассе 14 раз нарушили режим тишины, украинский военнослужащий получил боевую травму. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что из 14 нарушений «режима тишины», четыре — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Пострадавший военный находится в лечебном заведении, его состояние — удовлетворительное.

По информации штаба, боевики вели огонь в районе Луганского, Майорского, Новоалександровки, Светлодарска, Марьинки, Шумов, Золотого-4, Новолуганского, Зайцевого, Новотошковского.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотника, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии соприкосновения.

В свою очередь в группировке «ДНР» заявили про обстрел своих позиций в районе Горловки и Александровки. Группировка «ЛНР» подчеркнула, что обстрелы велись по их позициям у Золотого-5 и Голубовского.

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