Четырехлетняя девочка погибла в ДТП на Донетчине. Еще два ребенка пострадали

Четырехлетняя девочка погибла в дорожно-транспортном происшествии в Донецкой области. Ее двое сестер и 29-летняя мать пострадали. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



По данным следствия, 31 октября 2021 года в 12:45 33-летний водитель мотоцикла МТ10, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался с превышением скорости по проезжей части в направлении карьера, расположенного на территории села Владимировка Волновахского района.



Не справившись с управлением, мужчина выехал за пределы дороги, а четырехлетняя девочка вылетела из бокового прицепа, где вместе со своими сестрами сидела не пристегнутая.



В результате ДТП 29-летняя мать и двое ее детей получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в больницу, а младшая дочь погибла на месте.



Начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть ребенка (часть 3 статьи 286-1 УК Украины).



Водитель мотоцикла задержан. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в инкриминируемом преступлении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.