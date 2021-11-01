Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Белгороде рабочих из ОРДЛО уволили, не заплатив за работу

01 ноября 2021, 10:10

В Белгороде рабочих из ОРДЛО уволили, не заплатив за работу

Более 15 жителей неподконтрольной Украине части Донбасса оказались обманутыми работодателем в российском городе Белгород. Рабочим объявили, что они должны в течение дня покинуть гостиницу, где они жили, а расчет за работу им якобы перечислят в течение недели. При этом у некоторых из них нет денег даже на то, чтобы вернуться домой.

Об этом сообщает местное издание Fonar.tv.

Люди приехали работать на сельскохозяйственное предприятие «Теплицы Белогорья». По всей видимости, их приняли на работу, официально не оформив.
19-летний Марк рассказывает, что попал на теплицы по объявлению из интернета. В объявлении предлагали работу по сбору томатов на «Теплицах Белогорья», за которую обещали платить 140 рублей за час. Парень позвонил по указанному в объявлении телефону, и ему предложили приехать. За Марком, как и за другими сборщиками, приехал отдельный автобус, который привез его с подконтрольной «ЛНР» территории в гостиницу «Владимирская». На месте оказалось, что вместо сбора помидоров им предстоит выполнять другую работу — более «грязную».

«Отработал честно две недели, а сегодня [29 октября] мне и моему другу сказали, что нас увольняют, потому что люди не нужны. Мы из Разумного [где находятся теплицы] приехали в Белгород, в гостиницу. На входе нам бригадир говорит, что у нас заканчивается прописка, и все, кто ждет зарплату, сегодня уезжают: «Собирайте вещи, и к 18:00 чтобы вас тут не было». Никаких денег нам не перевели. Переводы ждут люди по шесть дней. Тут очень много граждан ЛНР, есть люди с моего города, есть люди из ДНР — очень много людей. Ждут зарплату около 20 человек, — рассказал Марк.

Вместо обещанных 140 рублей за час нанявшие люди, по словам обратившихся к журналистам рабочих, в одностороннем порядке снизили им ставки до 65 рублей за час.

«Мы работали очень долго — по 12 часов, а потом нам сказали: «Оставляйте реквизиты и поезжайте домой». У меня не было никакого договора, ничего. Мне сделали только временную регистрацию в гостинице, которая, как ни странно, у меня закончилась, а у других людей еще нет. У меня нет денег даже на проезд домой. Я не знаю, что мне делать, — подчеркнул Марк.

По словам молодого человека, он звонил людям, которые поверили, что им переведут деньги и уехали домой. Деньги, по словам Марка, пока никто не получил. Есть и те, кто уже несколько дней ждет деньги в Белгороде.

«Меня четыре дня назад уволили. Вот жду деньги. Нам говорят: "Ждите, ждите, ждите". А что ждать? Кого ждать? [Нам сказали:] "У вас на раздумья час и выметайтесь". Нам по 140 рублей в час обещали, а потом они меня уволили за мою медленную работу — сначала на разные участки бросали, потом уволили, и вот четвертый день я жду расчета. Наш главный сказал, что компания в одностороннем порядке пересмотрела договор по уменьшению стоимость работ [до 65 рублей в час], но даже этого нет. Карты, номера на оплату мы отдали еще давно. Домой я уеду с горем пополам, ну а дома опять — лапу сосать, либо опять куда-то уезжать», — сказал еще один рабочий с подконтрольной «ЛНР» территории по имени Анатолий.

При этом руководство «Теплиц Белогорья» заявило журналистам, что к уволенным работниками из ОРДЛО предприятие не имеет отношения. Руководство предприятия допустило, что людей из Донбасса могли нанять подрядчики, которые работают сейчас в теплицах.

Рабочие подтвердили, что их не нанимали на работу представители «Теплиц Белогорья», а делали это подрядные организации, которые там трудятся.

Смотрите также:

Еще по теме

Места
Россия Белгород
Люди
трудовые мигранты

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:10
В Белгороде рабочих из ОРДЛО уволили, не заплатив за работу
09:25
«ЛНР» заявила о 21 умершем от ковида за сутки
23:57
Главные новости Донбасса за неделю
21:40
Чья теперь Старомарьевка? Зачем Зеленскому «Байрактары»? Дайджест НД ►
22:25
Донбасс под огнем: Старомарьевка, «Байрактар». Что дальше? ►
20:55
«ДНР» начала второй «добровольный» военный призыв
18:25
«ДНР» сообщила подробности о ранении трех жителей Горловки
17:01
«ДНР»: Три жителя Горловки ранены вследствие обстрела
12:08
«ДНР»: Почти 900 новых случаев COVID-19, 73 пациента умерли
09:31
«ЛНР»: 75 человек заболели и 40 умерли от COVID-19
21:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 октября
17:01
Лечение больных COVID-19 в ОРДЛО достигает 200 тысяч рублей — правозащитники
16:02
«ДНР» переводит школьников 5-11 классов на дистанционное обучение
15:05
«ДНР»: Ситуация с ковидом остается напряженной, но число заболевших пневмонией уменьшилось
12:22
«ДНР»: 1330 заболевших и 93 умерших от коронавируса за сутки
все новости
11:24
СМИ: Резников написал заявление на отставку с поста главы Минреинтеграции
11:12
Ляшко заявил о выходе на плато по госпитализации пациентов с ковидом в Украине
10:46
Полиция не зафиксировала нарушений во время выборов в Святогорске
10:10
В Белгороде рабочих из ОРДЛО уволили, не заплатив за работу
09:25
«ЛНР» заявила о 21 умершем от ковида за сутки
09:10
Четырехлетняя девочка погибла в ДТП на Донетчине. Еще два ребенка пострадали
08:44
В суде Нидерландов начинается новый блок слушаний в деле о сбитом МН17
08:18
В Украине выявили около 14 тысяч случаев коронавируса за воскресенье
08:00
Штаб ООС зафиксировал 14 нарушений «тишины» за сутки, пострадал украинский военный
07:31
Лавров: Россия передала предложения по организации «нормандской» встречи
23:57
Главные новости Донбасса за неделю
21:40
Чья теперь Старомарьевка? Зачем Зеленскому «Байрактары»? Дайджест НД ►
17:37
С июля 2020 года на Донбассе около 800 раз блокировали работу СММ ОБСЕ
16:15
В ТКГ обсуждали допуск медиков с подконтрольной территории для вакцинации жителей ОРДЛО
15:57
«Операция по защите»: Арестович подал свою версию случившегося в Старомарьевке
все новости
ВИДЕО
Чья теперь Старомарьевка? Зачем Зеленскому «Байрактары»? Дайджест НД ►
31 октября, 21:40
Донбасс под огнем: Старомарьевка, «Байрактар». Что дальше? ►
30 октября, 22:25
«Мариупольский некрополь» хотят создать на самом старинном из сохранившихся кладбищ восточной Украины
30 октября, 21:47

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция