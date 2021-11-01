В Белгороде рабочих из ОРДЛО уволили, не заплатив за работу

Более 15 жителей неподконтрольной Украине части Донбасса оказались обманутыми работодателем в российском городе Белгород. Рабочим объявили, что они должны в течение дня покинуть гостиницу, где они жили, а расчет за работу им якобы перечислят в течение недели. При этом у некоторых из них нет денег даже на то, чтобы вернуться домой.



Об этом сообщает местное издание Fonar.tv.



Люди приехали работать на сельскохозяйственное предприятие «Теплицы Белогорья». По всей видимости, их приняли на работу, официально не оформив.

19-летний Марк рассказывает, что попал на теплицы по объявлению из интернета. В объявлении предлагали работу по сбору томатов на «Теплицах Белогорья», за которую обещали платить 140 рублей за час. Парень позвонил по указанному в объявлении телефону, и ему предложили приехать. За Марком, как и за другими сборщиками, приехал отдельный автобус, который привез его с подконтрольной «ЛНР» территории в гостиницу «Владимирская». На месте оказалось, что вместо сбора помидоров им предстоит выполнять другую работу — более «грязную».



«Отработал честно две недели, а сегодня [29 октября] мне и моему другу сказали, что нас увольняют, потому что люди не нужны. Мы из Разумного [где находятся теплицы] приехали в Белгород, в гостиницу. На входе нам бригадир говорит, что у нас заканчивается прописка, и все, кто ждет зарплату, сегодня уезжают: «Собирайте вещи, и к 18:00 чтобы вас тут не было». Никаких денег нам не перевели. Переводы ждут люди по шесть дней. Тут очень много граждан ЛНР, есть люди с моего города, есть люди из ДНР — очень много людей. Ждут зарплату около 20 человек, — рассказал Марк.



Вместо обещанных 140 рублей за час нанявшие люди, по словам обратившихся к журналистам рабочих, в одностороннем порядке снизили им ставки до 65 рублей за час.



«Мы работали очень долго — по 12 часов, а потом нам сказали: «Оставляйте реквизиты и поезжайте домой». У меня не было никакого договора, ничего. Мне сделали только временную регистрацию в гостинице, которая, как ни странно, у меня закончилась, а у других людей еще нет. У меня нет денег даже на проезд домой. Я не знаю, что мне делать, — подчеркнул Марк.



По словам молодого человека, он звонил людям, которые поверили, что им переведут деньги и уехали домой. Деньги, по словам Марка, пока никто не получил. Есть и те, кто уже несколько дней ждет деньги в Белгороде.



«Меня четыре дня назад уволили. Вот жду деньги. Нам говорят: "Ждите, ждите, ждите". А что ждать? Кого ждать? [Нам сказали:] "У вас на раздумья час и выметайтесь". Нам по 140 рублей в час обещали, а потом они меня уволили за мою медленную работу — сначала на разные участки бросали, потом уволили, и вот четвертый день я жду расчета. Наш главный сказал, что компания в одностороннем порядке пересмотрела договор по уменьшению стоимость работ [до 65 рублей в час], но даже этого нет. Карты, номера на оплату мы отдали еще давно. Домой я уеду с горем пополам, ну а дома опять — лапу сосать, либо опять куда-то уезжать», — сказал еще один рабочий с подконтрольной «ЛНР» территории по имени Анатолий.



При этом руководство «Теплиц Белогорья» заявило журналистам, что к уволенным работниками из ОРДЛО предприятие не имеет отношения. Руководство предприятия допустило, что людей из Донбасса могли нанять подрядчики, которые работают сейчас в теплицах.



Рабочие подтвердили, что их не нанимали на работу представители «Теплиц Белогорья», а делали это подрядные организации, которые там трудятся.



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