Ляшко заявил о выходе на плато по госпитализации пациентов с ковидом в Украине

В Украине шестой день подряд уровень госпитализации пациентов с COVID-19 находится на плато после более чем трехмесячного роста. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в понедельник.
Сложившуюся тенденцию он связал с ростом темпов вакцинации.
По словам Ляшко, за минувшую неделю в Украине было сделано 1 миллион 740 тысяч прививок от коронавируса. «Благодаря вакцинации за последнюю неделю удалось спасти 1 238 жизней», — отметил министр.
При этом Ляшко призвал украинцев не расслабляться. «Заболеваемость зафиксировалась на самых высоких показателях. И наше общее дело сдвинуть эту заболеваемость на спад, а не на дальнейший рост», — резюмировал он.