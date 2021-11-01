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Ляшко заявил о выходе на плато по госпитализации пациентов с ковидом в Украине

01 ноября 2021, 11:12

Ляшко заявил о выходе на плато по госпитализации пациентов с ковидом в Украине

В Украине шестой день подряд уровень госпитализации пациентов с COVID-19 находится на плато после более чем трехмесячного роста. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в понедельник.

Сложившуюся тенденцию он связал с ростом темпов вакцинации.

По словам Ляшко, за минувшую неделю в Украине было сделано 1 миллион 740 тысяч прививок от коронавируса. «Благодаря вакцинации за последнюю неделю удалось спасти 1 238 жизней», — отметил министр.

При этом Ляшко призвал украинцев не расслабляться. «Заболеваемость зафиксировалась на самых высоких показателях. И наше общее дело сдвинуть эту заболеваемость на спад, а не на дальнейший рост», — резюмировал он.

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