МИД Украины ответил Лаврову: Пытаемся вовлечь Россию в дипломатический процесс

Украина призывает Россию перестать мыслить категориями войны и вовлечься в дипломатический процесс по урегулированию конфликта на Донбассе. Об заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.



«Украина пытается вовлечь Россию в дипломатический процесс. Через семь лет жители временно оккупированных территорий Донбасса уже увидели достаточно российских силовых действий, горя и разрухи. Именно поэтому наше государство постоянно предлагает шаги по сдвигу с места мирного урегулирования. А Российская Федерация игнорирует их под разными предлогами. Призываем РФ наконец-то прекратить мыслить категориями войны», — говорится в комментарии Николенко, который поступил «Новостям Донбасса».



Так он ответил на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявил, что Украина пытается создать провокационную ситуацию на Донбассе, чтобы втянуть Россию в боевые действия.



В МИД Украины подчеркнули, что ожидают от Россиии добросовестного выполнения ею договоренностей саммита лидеров Нормандского формата, достигнутых в Париже в декабре 2019 года.



«Речь об отводе сил и средств от линии разграничения, соблюдении режима прекращения огня, разблокировании работы КПВВ, обеспечении безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины, в том числе и на временно оккупированной территории, и выполнении других положений итогового документа», — отметил Николенко.



Он подчеркнул, что Украина стремится к миру, справедливости и уважению к международному праву.



«Мы готовы к дальнейшей встрече в Нормандском формате без предпосылок, чтобы двигаться дальше. Надеемся, что на такую встречу согласится и Россия», — сказал спикер МИД.



При этом Николенко указал, что украинская сторона оставляет за собой право ответа на наступательные действия, обстрелы, вооруженные провокации, как это предусмотрено дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.