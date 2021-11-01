Зеленский: из-за действий России Донбасс и Крым превратились в две «эко-бомбы» Европы

Оккупация Крыма и части Донбасса Российской Федерацией привела к появлению двух очагов экологической опасности в центре Европы. Об этом, выступая на Конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Великобритании, завил президент Украины Владимир Зеленский.



«В 1994 году Украина получила гарантии безопасности, которые не были выполнены. Планета же получила две "эко-бомбы" в центре Европы: оккупированные Крым и часть Донбасса. Остров с неповторимой флорой и фауной стал военно-морской базой РФ. А на части Донбасса: затопление шахт, деградация почвы, нехватка питьевой воды», — заявил Зеленский.



Он назвал это угрозой всему миру. В пример привел трагедию на Чернобыльской АЭС, от которой пострадала не только Украина, но и десятки стран мира. По словам Зеленского, в случае, если человечество перестанет выполнять договоренности и осуществлять реальные шаги по сохранению планеты, она погрязнет в катаклизмах.



«Купаться в море сможем только в костюмах химической защиты, остальную жизнь проведем в респираторах, чистая питьевая вода только на выходные, продукты, выращенные не на токсичной почве только на Новый Год, а средняя продолжительность жизни в мире составит 23 года. Возможно, это было бы справедливым наказанием для человечества. Только мы можем это исправить. И лечить нужно не симптомы, а первопричину. Изменять не принципы производства и недропользования, а глобальное мышление и поведение», — отметил глава государства.

COP26 — Конференция ООН по вопросам изменения климата начался в Глазго, Великобритания, 31 октября и продлится до 12 ноября. Как ожидается, в мероприятии примут участие представители из почти 200 стран.