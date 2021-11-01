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В «Метинвесте» объяснили предложение увеличить рабочий день на заводе в Мариуполе

01 ноября 2021, 22:16

В «Метинвесте» объяснили предложение увеличить рабочий день на заводе в Мариуполе

Работники «Метинвеста» бастовали против увеличения рабочего дня. Руководство объяснило решение третьей волной пандемии.

Предложение ввести 12-часовой рабочий день вызвано необходимостью сохранить производство, рабочие места и зарплату рабочим, сказал генеральный директор «Метинвеста» Тарас Шевченко.

«На данный момент на нашем предприятии 427 заболевших. Стало крайне сложно сформировать рабочие смены, и мы ищем, как можно выйти из ситуации с максимальной выгодой для всех сотрудников», — пояснил генеральный директор.

При этом пресс-служба «Метинвеста» добавила, что никаких распорядительных документов о введении 12-часового рабочего дня нет — было озвучено лишь предложение.

«Необходимо верить и ориентироваться только на официальные решения, а не слухи. Также она отметила, что на данный момент смены сформированы по прежнему графику и никаких изменений в режиме работы ММКИ нет», — сказала и.о. директора по персоналу Елена Кондалова.

В «Метинвесте» среди других вариантов при росте заболеваемости сотрудников рассматривали выведение подразделений в простой и перераспределение рабочих среди подразделений. Однако такой вариант, отмечает гендиректор Шевченко, самый негативный для предприятия.

На предприятии также напомнили, что для сокращения последствий пандемии COVID-19 на всех предприятиях организована вакцинация для сотрудников.

Сегодня, 1 ноября, в Мариуполе около 100 сотрудников металлургического комбината имени Ильича собрались на акцию под заводоуправлением. Они протестовали против увеличения продолжительности рабочего дня, которую намерены ввести на комбинате.

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