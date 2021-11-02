На Донбассе утро началось с обстрела, погиб украинский военный

Утром сегодня, 2 ноября, незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли позиции Объединенных сил под Мариуполем. Погиб один украинский военный, сообщает пресс-центр штаба ООС.



«По нашим позициям в направлении Павлополя противник открывал огонь из стрелкового оружия. В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью», — говорится в сообщении.



По данным штаба, за прошлые сутки, 1 ноября, на Донбассе зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня боевиками. Дважды НВФ применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.



В частности, позиции украинских военных вблизи Новолуганского боевики восемь раз обстреливали из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



Возле Авдеевки НВФ также применили запрещенные минометы калибра 82 мм.



Недалеко от Светлодарска и Водяного (на Приазовье) боевики открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



Украинские военные отвечали на обстрелы боевиков,не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, отметили в штабе.



Группировка «ДНР» заявила, что вчера ее позиции обстреляли возле поселков Доломитное, Новая Марьевка и Веселое.



Группировка «ЛНР» сообщила, что за прошлые сутки обстрелов не зафиксировано.



С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось. С тех пор Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала не менее 71 365 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.