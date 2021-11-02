«ЛНР» уточнила график работы КПВВ «Станица Луганская»

Группировка «ЛНР» уточнила график работы со своей стороны пункта пропуска через линию соприкосновения «Станица Луганская» в связи с переходом Украины на зимнее время.



Как сообщает пресс-служба «МГБ ЛНР», график работы КПВВ «Станица Луганская» со стороны Луганска остается прежним — с 7:00 до 19:00 по местному времени (с 6:00 до 18:00 по Киеву).



С 31 октября украинская сторона осуществлять пропуск граждан через КПВВ с 8:00 до 16:00 по киевскому времени (с 9:00 до 17:00 по местному времени, на которое ориентируются в ОРДЛО).

В ночь на 31 октября в Украине состоялся переход на зимнее время. Традиционно переход на час назад происходит в последнее воскресенье октября.



В то же время на временно неподконтрольной украинским властям территории Донбасса группировки «ДНР» и «ЛНР» практикуют отказ от перевода часов по примеру России. Таким образом, с сезонным переходом разница во времени между подконтрольной и неподконтрольной Украине территориями составляет 1 час.