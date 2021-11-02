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Кириленко анонсировал расследование по деятельности «Воды Донбасса»

02 ноября 2021, 12:45

Кириленко анонсировал расследование по деятельности «Воды Донбасса»

Донецкая облгосадминистрация передаст в правоохранительные органы материалы по деятельности компании «Вода Донбасса» на оккупированной территории. Об этом сообщил глава ОГА Павел Кириленко во время региональной дискуссии в рамках Донбасс Медиа Форума.

«Все только начинается с "Водой Донбасса". Да, есть политизация процесса, где два года этот процесс был очень замороженным. Сейчас он разморожен — со сменой руководства, и то, что я вижу, и что выявляется, и как мы движемся дальше», — сказал Кириленко.

Он отметил, что выясняются сведения о деятельности компании на неподконтрольной украинской власти территории.

«Пока это еще не для публичного обсуждения, но очень интересные моменты, что происходило в этой компании на территории, неподконтрольной украинской власти, какие действия там проводились. Но я лично в этом разберусь, конечно, дам ход этому и в правоохранительных органах, и потом мы это будем проговаривать», — сказал глава области.

Он добавил, что это действительно очень актуальная тема, и здесь играет роль и Трехсторонняя контактная группа, а также есть невозможность отключить водоснабжение на временно оккупированную территорию.

«Вода Донбасса» обеспечивает питьевой водой почти 3,7 миллиона человек по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой области. Из-за боевых действий под обстрелами часто оказывается инфраструктура предприятия.

Кроме того, на работу «Воды Донбасса» негативно влияет задолженность за поставленную воду, значительная часть которой сформировалась на неподконтрольной Украине территории Донетчины.

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