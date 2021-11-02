«Л-ДНР» заявили о намерении передать Украине останки погибших на Донбассе

Группировка «ДНР» собирается привлечь международные организации для передачи останков погибших на Донбассе их родственникам в Украине. Об этом заявил глава формирования Денис Пушилин, передает сепаратистский ресурс «ДАН».



«Этот вопрос мы поднимаем с 2015 года. Планируется, безусловно, задействовать международную площадку, Минскую площадку с привлечением международных организаций. Будет ли здесь взаимное движение со стороны Украины, покажет время», — сказал Пушилин в ходе круглого стола по поиску без вести пропавших на Донбассе, который проходил в Луганске.



В свою очередь, глава «ЛНР» Леонид Пасечник подтвердил такое намерение. «Как отреагирует на это Украина, мы пока не знаем», — сказал он.

Группировки «ДНР» и «ДНР» летом 2021 года создали «межведомственную комиссию» и «рабочую группу» по розыску пропавших без вести. В их задачи, в частности, входит составление единой базы пропавших, умерших, организация работ по эксгумации, идентификации тел и передаче их родственникам.