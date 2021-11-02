На Донетчине полностью вакцинировано около 15% жителей

В Донецкой области полный курс вакцинации прошли около 15% населения. Об этом сообщил замначальника управления стратегического развития департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко на брифинге во вторник.



«На сегодня в области полностью вакцинировано чуть больше 15% жителей, и 34% получили первую или обе дозы вакцины от COVID-19», — отметил он.



По словам Педенко, сейчас в области есть вакцина AstraZeneca для введения второй дозы, а также вакцины Comirnaty (Pfizer) и Coronavac.



«Ожидаем поставку, надеемся, на этой неделе вакцины Moderna. Правительством был подписан договор, и Украина получит около 3 млн доз этой вакцины. Донетчина в целом получит 102 тысячи доз, этого хватит, чтобы привить 51 тысячу человек», — добавил представитель облздрава.

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