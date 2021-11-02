Зеленский ввел в действие новые санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны в отношении причастных к проведению российских выборов на оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Также санкции введены против представителей «судов» и силовых органов, подконтрольных РФ.



Четыре подписанных указа о введении данных санкций опубликованы на сайте главы государства.



Всего санкции введены в отношении 141 физического лица и 49 юридических лиц. Санкции предусматривают блокировку активов в Украине и запрет на въезд сроком на три года.



Среди фигурантов санкционного списка — глава российского байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, «губернатор» Севастополя Михаил Развозжаев, председатель Севастопольской избирательной комиссии Сергей Даниленко, начальник Управления ФСБ в оккупированном Крыму Леонид Михайлюк, а также бывший глава «ЦИК ДНР» Роман Лягин и другие.



В числе попавших под санкции юридических лиц — компании, зарегистрированные в Крыму, России и Беларуси, а также «Следственный изолятор №1 в Симферополе». Кроме того, санкции введены в отношении российских бизнесментов Александра Щеглова, Андрея, Сергея и Ивана Шнайдеров, Андрея Вейкулайнена, которые пытались вывести на украинский рынок сеть супермаркетов MERE.

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