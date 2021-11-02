Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский ввел в действие новые санкции против России

02 ноября 2021, 15:18

Зеленский ввел в действие новые санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны в отношении причастных к проведению российских выборов на оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Также санкции введены против представителей «судов» и силовых органов, подконтрольных РФ.

Четыре подписанных указа о введении данных санкций опубликованы на сайте главы государства.

Всего санкции введены в отношении 141 физического лица и 49 юридических лиц. Санкции предусматривают блокировку активов в Украине и запрет на въезд сроком на три года.

Среди фигурантов санкционного списка — глава российского байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, «губернатор» Севастополя Михаил Развозжаев, председатель Севастопольской избирательной комиссии Сергей Даниленко, начальник Управления ФСБ в оккупированном Крыму Леонид Михайлюк, а также бывший глава «ЦИК ДНР» Роман Лягин и другие.

В числе попавших под санкции юридических лиц — компании, зарегистрированные в Крыму, России и Беларуси, а также «Следственный изолятор №1 в Симферополе». Кроме того, санкции введены в отношении российских бизнесментов Александра Щеглова, Андрея, Сергея и Ивана Шнайдеров, Андрея Вейкулайнена, которые пытались вывести на украинский рынок сеть супермаркетов MERE.

Читайте также:

Еще более 200 человек попали под санкции за проведение выборов РФ на Донбассе и в Крыму

Еще по теме

Люди
Владимир Зеленский
Прочее
Санкции санкции против России

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:06
«Л-ДНР» заявили о намерении передать Украине останки погибших на Донбассе
12:20
«ДНР» заявила о 1837 новых случаях ковида, умер еще 101 человек
12:09
В Донецке нашли взрывчатку на трубопроводе теплотрассы
11:59
«Единая Россия» готовится принять в свои ряды «чиновников Л-ДНР»
10:05
«ЛНР» уточнила график работы КПВВ «Станица Луганская»
16:05
Жителям ОРДЛО придется брать своих детей в поездку за российским паспортом
10:10
В Белгороде рабочих из ОРДЛО уволили, не заплатив за работу
09:25
«ЛНР» заявила о 21 умершем от ковида за сутки
23:57
Главные новости Донбасса за неделю
21:40
Чья теперь Старомарьевка? Зачем Зеленскому «Байрактары»? Дайджест НД ►
22:25
Донбасс под огнем: Старомарьевка, «Байрактар». Что дальше? ►
20:55
«ДНР» начала второй «добровольный» военный призыв
18:25
«ДНР» сообщила подробности о ранении трех жителей Горловки
17:01
«ДНР»: Три жителя Горловки ранены вследствие обстрела
12:08
«ДНР»: Почти 900 новых случаев COVID-19, 73 пациента умерли
все новости
15:42
Детский COVID-сертификат появился в «Дії»: Как его получить
15:32
Рада приняла госбюджет на 2022 год в первом чтении
15:18
Зеленский ввел в действие новые санкции против России
14:55
Более двух тысяч абитуриентов из ОРДЛО и Крыма поступили в этом году в украинские вузы
14:42
На Донетчине полностью вакцинировано около 15% жителей
14:25
Шмыгаль: Украина не запрещает компаниям импортировать электроэнергию из Беларуси
14:06
«Л-ДНР» заявили о намерении передать Украине останки погибших на Донбассе
13:36
За пытки пленных «оперуполномоченному МГБ ДНР» объявлено заочное подозрение
13:23
СНБО назвал дезинформацией сообщения СМИ о концентрации войск РФ у границы с Украиной
13:16
В Кремле назвали «вбросом» публикации о скоплении войск РФ возле украинской границы
13:04
Зеленский и Байден в Глазго обсудили ситуацию на Донбассе
12:45
Кириленко анонсировал расследование по деятельности «Воды Донбасса»
12:40
Верещук усомнилась в скором возвращении Донбасса и Крыма
12:20
«ДНР» заявила о 1837 новых случаях ковида, умер еще 101 человек
12:09
В Донецке нашли взрывчатку на трубопроводе теплотрассы
все новости
ВИДЕО
Мариуполь — город заводов или витрина нового Донбасса? ►
01 ноября, 15:50
Чья теперь Старомарьевка? Зачем Зеленскому «Байрактары»? Дайджест НД ►
31 октября, 21:40
Донбасс под огнем: Старомарьевка, «Байрактар». Что дальше? ►
30 октября, 22:25

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция