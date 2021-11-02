Полиция искала бомбу в торговом центре Мариуполя, но не нашла

В Мариуполе полицейские проверили сообщение о минировании торгового центра, сообщают в пресс-службе полиции Донецкой области. Сообщение о минировании поступило сегодня, 2 ноября, около 14:30 на электронную почту полиции.



Работники взрывотехнической службы и кинологического центра полиции обследовали три здания торговой сети и не обнаружили взрывоопасные предметы.



«Следственно-оперативные группы помогли быстро и без паники эвакуировать сотрудников и посетителей заведений и удерживали территорию в окружении», – говорится в сообщении полиции.



Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан). Если виновные будут найдены, им грозит лишение свободы сроком от двух до шести лет.