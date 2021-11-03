Сутки на Донбассе: Обстрелы и минирование территории

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там отметили, что в результате действий НВФ погиб украинский военный.



По данным штаба, в направлении Павлополя и Новозванки боевики открывали огонь из стрелкового оружия. У Причепиловки враг совершил два обстрела из минометов калибра 120 миллиметров.



Недалеко от Новолуганского НВФ стреляли из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. В районе Майорска боевики дважды провели дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.



Подчеркивается, что украинские военные открывали огонь в ответ.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила, что под обстрел попали их позиции у Доломитного, Новой Марьевки и Веселого.



Группировка «ЛНР» заявила про обстрел Донецкого. Подчеркивается, что в результате обстрела повреждены два жилых дома.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 1 ноября 2021-го зафиксировала не менее 71 955 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.