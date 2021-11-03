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У Гранитного обстрелом поврежден комплекс видеонаблюдения СММ ОБСЕ

03 ноября 2021, 09:32

У Гранитного обстрелом поврежден комплекс видеонаблюдения СММ ОБСЕ

Из-за обстрела поврежден комплекс видеонаблюдения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у подконтрольного Украине Гранитного Донецкой области. Об этом говорится в оперативном отчете миссии.

Отмечается, что в 10:45 2 ноября патруль СММ прибыл на место расположения камеры возле Гранитного для проведения планового технического обслуживания. По прибытии на место установки камеры члены патруля миссии увидели, что комплекс камер видеонаблюдения был поврежден.

Так, в металлическом корпусе камеры и пластмассовых частях наружной электрической панели, лежащих на земле, было около десяти пробоин. На кабине прицепа, на котором установлен комплекс камер видеонаблюдения СММ, они зафиксировала пробоину и царапину, а также пять осколков, лежавших сверху на ней. На шасси прицепа также были пробоины и вмятины. Кабель топливного расходометра дизельного генератора был оборван, а под прицепом лежал неопознанный металлический предмет. Одно углубление от огневого поражения было зафиксировано в 1,5 метрах от прицепа, рядом с металлическим забором вокруг места расположения камеры.

По оценке СММ, все вышеупомянутые повреждения образовались недавно «в результате, предположительно, обстрела». Наблюдатели не смогли определить тип примененного оружия или направление огня.

При этом команда СММ не зафиксировала каких-либо повреждений самих трех камер комплекса видеонаблюдения, и все они по-прежнему находятся в рабочем состоянии.

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