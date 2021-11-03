COVID-сертификат теперь можно сгенерировать с паспортом-книжечкой

Международный COVID-сертификат в приложении «Дия» теперь доступен для владельцев паспортов старого образца. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.



«Не обязательно иметь биометрический паспорт и ID-карту. Авторизация будет через BankID. Упрощаем авторизацию, чтобы все большее количество людей могли получить COVID-сертификат», — написал он в Facebook.



При этом сам паспорт-книжечка в приложении отображаться не будет.



По информации Федорова, сертификат о вакцинации уже сгенерировали более 5 миллионов украинцев.



Для того, чтобы сгенерировать сертификат о вакцинации необходимо:



— авторизироваться, выбрать «Услуги» и далее «COVID-сертификаты» — «Получить сертификат»;



— дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСЗ) в «Дию».