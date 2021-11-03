Рада уволила министра экологии Абрамовского

Верховная Рада отправила в отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

За соответствующее решение проголосовали 322 народных депутата на заседании в среду.



Абрамовский занимал должность министра экологии с 19 июня 2020 года. 19 октября стало известно, что он написал заявление об отставке.



По данным источника «Интерфакс-Украина», теперь министерство может возглавить председатель подкомитета по вопросам газовой, газотранспортной отрасли и политики газоснабжения комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин из фракции «Слуга народа».