Медицина и не только. В «ДНР» назвали отрасли с наибольшей нехваткой кадров

В отдельных районах Донецкой области больше всего работников не хватает в медицинской отрасли. Об этом заявил и.о. «министра труда и социальной политики» группировки «ДНР» Денис Стрельченко.



«Мы можем сказать о потребности в кадрах на сегодняшний день в системе здравоохранения. В целом не хватает 2154 человека. Конкретно по врачам потребность — 1200 человек, 510 вакансий медсестер и порядка 100 человек младшего медицинского персонала», — приводит слова Стрельченко «ДАН».



Кроме того, не хватает строителей, водителей и металлургов. При этом, по словам Стрельченко, ситуацию с педагогическими кадрами удалось удержать на прежнем уровне — нехватки преподавателей не наблюдается.



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