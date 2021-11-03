В Славянске ввели десятичасовой график подачи воды

В Славянске из-за сокращения водоснабжения города временно вводится график подачи воды. Об этом сообщает пресс-служба городской военно-гражданской администрации.



«Для центральной части города и микрорайонов, обслуживаемых фильтровальной станцией и ВНС №4, вводится десятичасовой график подачи воды. Вода будет подаваться с 5:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00. Это позволит равномерно снабдить питьевой водой весь многоэтажный жилой сектор», — говорится в сообщении.



Уточняется, что новый график действует со второй половины дня 3 ноября.

КП «Вода Донбасса» из-за долгов населения за услуги сократила подачу воды на Славянск на 30%.