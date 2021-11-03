Трое нардепов с Донетчины пропустили более 90% голосований в Раде

Трое народных депутатов, избранные от Донецкой области, пропустили в октябре более 90% голосований в Верховной Раде. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.



Среди них — народные депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Федор Христенко (округ 46, Бахмут, Лиман и часть Бахмутского района) и Юрий Солод (округ 47, Славянск).



Ни разу не проголосовал в октябре также самовыдвиженец Максим Ефимов от округа № 48 (Краматорск.



По данным КИУ, в прошлом месяце 38 народных депутатов пропустили более 90% голосований парламента. Большинство не голосовавших депутатов представляют фракцию «Оппозиционная платформа За жизнь».