Из Харькова в Святогорск теперь ежедневно будет курсировать поезд

Маршрут пригородного поезда маршрутом Харькова — Изюм продолжили до Святогорска в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Южной железной дороги.



По новому маршруту пригородный поезд курсирует с 1 ноября.



От станции «Харьков-Пассажирский» поезд № 6407 ежедневно отправляется в 1:55, прибывает в Святогорск в 5:47. В обратном направлении поезд едет в 6:23 и приезжает на станцию «Харьков-Левада» в 10:37.



Приобрести билеты можно в железнодорожных кассах, а также непосредственно в поезде — у кассира, обслуживающего маршрут.