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На границе Украины с Россией «застряли» около 200 грузовиков

03 ноября 2021, 17:50

На границе Украины с Россией «застряли» около 200 грузовиков

На границе Украины с Россией наблюдается большое скопление грузовых автомобилей. Как сообщили в Госпогранслужбе, Россия уменьшает пропуск грузовиков из Украины.

Около пункта пропуска «Гоптовка» скопилось почти 200 грузовиков в очереди на выезд в РФ. Еще более 60-ти фур оформлено. Однако они находятся в пункте пропуска и ожидают разрешения на въезд. Периодически схожая ситуация наблюдается и перед пунктом пропуска «Бачевск» в Сумской области.

«Очереди возникли из-за медленного оформления грузовиков в российских пунктах пропуска "Нехотеевка" и "Троебортное". Так, через Нехотеевку, что напротив украинской "Гоптовки", россияне пропускают до сотни грузовиков в сутки. Свои действия аргументируют технологическими схемами, хотя раньше оформляли по 150 и более грузовиков», – отмечают в Госпогранслужбе Украины.

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