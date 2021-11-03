У России появились новые ракеты

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», и с 2022 года она будет поступать на вооружение военно-морского флота страны.



«Завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" морского базирования. В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей. Уже со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России», – заявил Путин на совещании по оборонной тематике, передает ТАСС.



Он добавил, что на испытаниях также были проверены лазерные установки «Пересвет», гиперзвуковые комплексы «Авангард» и «Кинжал».

The Washington Post обнародовала информацию о возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы. В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие «российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России».



Кроме того, Российская группа независимых блогеров-расследователей из Conflict Intelligence Team (CIT) зафиксировала передвижение российских войск вблизи украинских границ.



В министерстве обороны Украины опровергли информацию о наращивании военного контингента Российской Федерации вблизи границ.



После этого издание Politico опубликовало спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября, которые подтверждают недавние сообщения о концентрации войск РФ на границе с Украиной.