По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 ноября

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки зарегистрировали 1 077 случаев заражения коронавирусом, 25 заболевших ранее умерли. За все время пандемии на подконтрольной Украине территории COVID-19 диагностировали у 129 779 человек: 106 047 пациентов выздоровели, а 3 443 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявили 1 172 заболевших, 98 человек умерли. Всего группировка «ДНР» заявляет о 89 832 заболевших с начала пандемии: выписаны 66 385 пациентов, а 6 896 — скончались.



«ДНР» признала, что наибольший дефицит персонала присутствует в медицинской отрасли. Кроме этого, из-за быстрых темпов распространения коронавируса школьники в ОРДО уйдут на дистанционное обучение до 28 ноября.



В отдельных районах Луганской области за сутки медики выявили 266 новых случаев инфицирования коронавирусом и 47 летальных случаев. За все время пандемии группировка «ЛНР» подтверждает 18 858 заболевших: 14 254 человека выздоровели, 2 472 — умерли.



Политика



Верховная Рада поддержала увольнение пяти министров, среди которых — министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко, вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, вице-премьер — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и министр обороны Андрей Таран.



Алексей Резников, который претендует на должность министра обороны, намекнул, что не будет в дальнейшем участвовать в работе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в качестве заместителя главы делегации. Участник делегации Сергей Гармаш рассказал, кто может занять место Резникова в ТКГ.



Общество



Справка внутреннего перемещенного лица отныне не требуется для оформления паспорта. Какие изменения претерпела процедура оформления паспорта читайте здесь.



Переселенцы смогут оформить адресную помощь на портале «Дія». Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду. Он уточнил, что речь идет о ежемесячной помощи переселенцам для покрытия расходов на проживание и оплату коммунальных услуг.



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