Сутки на Донбассе: Обстрелы и ранение украинского военного

Украинский военнослужащий ранен на Донбассе за минувшие сутки, зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.



Пострадавшего госпитализировали, состояние его здоровья — удовлетворительное.



Подчеркивается, что боевики обстреляли позиции украинских военных в районе Лобачево, Пивденного, Новоалександровки, Золотого-3, Новозвановки.



По данным штаба, украинские военные открывали огонь в ответ.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила про обстрел своих позиций у Горловки и Пикуз (Коминтерново).



Группировка «ЛНР» заявила про обстрел в районе Золотого-5.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 2 ноября 2021-го зафиксировала не менее 72 279 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.