Языковой омбудсмен выступил за переименование Северодонецка, Первомайска и других городов

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился к руководителям органов местного самоуправления в тех городах, названия которых, по его мнению, носят русскоязычный характер. Об этом сообщает пресс-служба языкового омбудсмена.



Кремень призвал чиновников привести названия городов в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».



«Это такие населенные пункты, как Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надежевка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и многие другие», — рассказал он.



По словам Кременя, к нему поступают многочисленные обращения от граждан, которые жалуются на то, что названия городов не соответствуют правилам и нормам украинского правописания.



Он напомнил, что Конституционный Суд в своем решении от 14 июля 2021 года отметил, что украинский язык является неотделимым атрибутом Украинского государства наряду с государственным флагом, гербом и гимном.



«В связи с этим должны быть приняты все необходимые меры по приведению географических названий в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 Закона», — подытожил он.