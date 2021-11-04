Боевики дважды стреляли из запрещенного вооружения, без потерь

С начала текущих суток, 4 ноября, боевики три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них дважды — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Вблизи Марьинки боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм, а в направлении Попасной — из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
ВСУ открывали огонь в ответ.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.