Боевики дважды стреляли из запрещенного вооружения, без потерь

С начала текущих суток, 4 ноября, боевики три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них дважды — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Вблизи Марьинки боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм, а в направлении Попасной — из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



ВСУ открывали огонь в ответ.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.