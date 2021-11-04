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У «ДНР» нет денег на содержание «Донбасс Арены», но есть «задумки»

04 ноября 2021, 17:54

У «ДНР» нет денег на содержание «Донбасс Арены», но есть «задумки»

У группировки «ДНР» есть планы на стадион «Донбасс Арена», заявил Денис Пушилин. Он добавил, что стадион «нуждается в десятках миллионов рублей ежемесячно».   

Глава группировки в интервью «Спутник. Азербайджан» заявил, что сейчас у «ДНР» нет денег на содержание стадиона, потому он почти не функционирует после начала боевых действий. Однако, по убеждениям Пушилина, вскоре все может измениться: «есть задумки, которые пока не хотелось бы озвучивать».

О том, что группировка «ДНР» прорабатывает возможность возобновления полноценной работы донецкого стадиона «Донбасс Арена», было заявлено еще летом 2019 года. Тогда же «ДНР» показала состояние «Донбасс Арены».

Летом 2021 года сообщалось, что парк вокруг стадиона «Донбасс Арена» в Донецке пришел в запустение. За газонами никто не ухаживает, они заросли сорняками. Растительность пробилась даже через тротуарную плитку. Кроме того, засохли некоторые деревья.

До начала боевых действий в 2014 году «Донбасс Арена» была домашним стадионом футбольного клуба «Шахтер».

В марте 2017 года «ДНР» захватила стадион.

В июне 2018 года в «ДНР» заявляли о том, что внутри чаши стадиона «Донбасс Арена» нельзя проводить мероприятия, так как неясно состояние крыши.

При этом этом генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин сказал, что на стадионе по-прежнему можно
проводить матчи. 

В мае 2019 года президент «Шахтера» Ринат Ахметов рассказал, что не собирается строить стадион в другом городе. По его словам, в клубе все живут мечтой, что «Шахтер» вернется на «Донбасс Арену».

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